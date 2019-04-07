» جثة داخل حمام مستشفى بالجزائر تثير الرعب

07 أبريل 2019 - 10:14 ص

أفادت صحيفة النهار الجزائرية، اليوم الأحد، أن الموظفين فى إحدى المستشفيات فى البلاد ألقوا جثة رجل عجوز داخل المرحاض، بعد أن رفض الأطباء التوقيع على شهادة وفاته.





ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أن وزير الصحة الجزائري محمد ميراوي، أمر بإرسال لجنة تحقيق إلى مستشفى تيزي وزو الجامعي شرقي الجزائر، حيث وقعت الحادثة.





ودخل الرجل المسن، وعمره 66 عاما، إلى المستشفى في 3 أبريل، بسبب المرض، وخرج في اليوم التالي، لكنه عاد للمستشفى في 5 أبريل، حيث استقبله قسم الطوارئ.







وعندما توفي الرجل، صباح السبت، توجه ممرض إلى الأطباء الموجودين في قسم الطوارئ لتوقيع شهادة وفاته، إلا أنهم رفضوا جميعا توقيعها، مما اضطره إلى وضع الجثة في مرحاض قسم الطوارئ.



