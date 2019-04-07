بالفيديو.. مفاجأة سارة عن رواتب معلمي مسابقات العقود المؤقتة

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قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، إن مسابقة المعلمين المؤقتة انتهت، وتم تسكين حوالي 35 ألفًا أو 36 ألف معلم، في المديريات من إجمالي 65 ألف معلم تحتاجهم الوزارة.

 وأضاف "عمر" في مداخلة مع برنامج "مساء دإم سي " المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن أهم شيء هو انتظام المنظومة التعليمية، وحصول الطلاب على التعليم المناسب.

وتابع أن الفترة المقبلة سنعلن عن مسابقات أخرى، وسيتم الإعلان عن ذلك في بيانات رسمية، مشددًا على أن أهم الشروط هي "الكفاءة" والمهارة.

وعن رواتب المعلمين بالمسابقة، قال إن الفترة المقبلة ستكون وفقًا لما أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحد الأدنى للأجور وهو 2000 جنيها، وهي قابلة للزيادة.

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