السويدى: انتظروا نقلة نوعية كبرى بالجامعات المصرية

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المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي ايديوكيشن"

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التعليم العالي

البحث العلمي

السويدي

أكد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي ايديوكيشن" أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ستشهد خلال الفترة المقبلة تطورًا نوعيًا كبيرًا تنعكس آثاره الإيجابية بشكل عام على كل مناحي الحياة في مصر، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة وثورة التكنولوجيا والمعلومات التي يشهدها العالم في كافة القطاعات، والتي تؤثر بقوة على اقتصاديات الدول ونوعية الخدمات التي توفرها للمواطنين بشكل يضمن تحسين حياتهم.

وأضاف على هامش مشاركته في المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل- والمقام بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 4 الى 6 ابريل الجاري تحت رعاية وتشريف السيد رئيس الجمهورية - أن اهتمام القيادة السياسية بملف تطوير التعليم أمر لا تخطئه عين، ويظهر بوضوح في اختيار عام 2019 ليكون عام التعليم، مشيرًا إلى أن مشاركة 2000 شخصية من الخبراء والمسئولين عن عمليات تطوير التعليم والبحث العلمي من 55 دولة حول العالم في هذا المنتدى يعتبر فرصة ذهبية لتبادل ونقل الخبرات والاطلاع على أحدث سبل ووسائل التعليم والابتكار.

فيما أكد الأستاذ إيهاب سلامة الرئيس التنفيذي لشركة "السويدي ايديوكيشن"، أن رعايتهم للمنتدى تأتي انطلاقًا من الإيمان الراسخ للمؤسسة بأن تطوير التعليم والاعتماد على البحث العلمي هما الطريق الوحيد لإحداث نهضة مجتمعية، فضلا عن كونهما الرقم الأهم في معادلة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرًا الى الأهمية الكبرى لهذه المؤتمرات والمنتديات التي تجمع الخبرات والتجارب تحت سقف واحد وتفتح أبواب المعرفة على مصراعيها بين الشعوب، منوهًا بأن "جامعة المعرفة الدولية في مصر – The Knowledge Hub "، تعد أحد أهم المشروعات الرائدة في قطاع التعليم العالي، حيث تضم مجموعة من أشهر الكليات المشهود لها عالميا بتميزها في التخصصات العلمية المختلفة في مجالات الهندسة والحاسبات والتصميم والإعلام في مكان واحد بالعاصمة الإدارية، على مساحة 50 فدانًا.

وأشاد سلامة باختيار العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بها حتى يرى العالم من خلال الوفود المشاركة والتغطيات الإعلامية للمنتدى التنمية الحقيقية التي تحدث على أرض مصر لافتًا إلى أن The Knowledge Hub كانت من أوائل الجامعات التي أنشأت مقرًا لها بالعاصمة الإدارية.


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