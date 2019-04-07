الأهلى يطلب نقل مباراة صن دوانز لـ "برج العرب"

07 أبريل 2019 - 10:09 ص

قال ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن مسئولى الأهلي طالبوا نقل مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية بدلاً من ستاد الجيش بالسويس.

وأضاف سويلم في تصريحات له برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حصلنا على الموافقات الأمنية لإقامة المباراة في برج العرب ولكن نتفاوض حاليًأ مع مسئولي الملعب والأمانة العامة للقوات المسلحة من أجل السماح لنا بإقامة اللقاء على أرض الملعب".

وأضاف: "نتمنى استثناء مباراة الأهلي وصن دوانز ونحصل على الموافقة من مسئولي الملعب، برج العرب تحمل الكثير واستضاف مباريات كثيرة خلال السنوات الماضية للأندية والمنتخبات ونقدر دور مسئولي استاد برج العرب".