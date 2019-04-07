» ذعر فى بريطانيا بعد هروب أسد والشرطة تحذر

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حذرت الشرطة البريطانية المواطنين في مقاطعة "كورنوال" الساحلية جنوب غرب إنجلترا من وجود أسد مطلق السراح بعدما عثرت على آثار مخالب كبيرة في حديقة أحد الأشخاص عثر على كلبه مصابًا بجروح خطيرة.

وقالت الشرطة والجمعية الملكية لمنع القسوة مع الحيوانات إن آثار المخالب كبيرة للغاية بحيث لا تكون لمخلب قطة مستأنسة، مؤكدين أن آثار المخالب، وهي بحجم خمس بوصات تقريبا، هي لأسد.

وأشارت صحيفة (تليجراف) البريطانية إلى أن البعض يعتقد أن ثلاثة أسود أطلقت في البرية في دارتمور من جانب مالكة سيرك شهير بعدما أغلقت السلطات حديقة الحيوان التي كانت تمتلكها في بلايموث في عام 1978 ، ومنذ ذلك الحين هناك تقارير عن وجود أسود مطلقة السراح حول دارتمور لسنوات.

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