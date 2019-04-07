» ذعر فى بريطانيا بعد هروب أسد والشرطة تحذر

حذرت الشرطة البريطانية المواطنين في مقاطعة "كورنوال" الساحلية جنوب غرب إنجلترا من وجود أسد مطلق السراح بعدما عثرت على آثار مخالب كبيرة في حديقة أحد الأشخاص عثر على كلبه مصابًا بجروح خطيرة.

وقالت الشرطة والجمعية الملكية لمنع القسوة مع الحيوانات إن آثار المخالب كبيرة للغاية بحيث لا تكون لمخلب قطة مستأنسة، مؤكدين أن آثار المخالب، وهي بحجم خمس بوصات تقريبا، هي لأسد.

وقالت الشرطة والجمعية الملكية لمنع القسوة مع الحيوانات إن آثار المخالب كبيرة للغاية بحيث لا تكون لمخلب قطة مستأنسة، مؤكدين أن آثار المخالب، وهي بحجم خمس بوصات تقريبا، هي لأسد.