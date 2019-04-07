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مستقبل وطن: زيادة حجم الإنفاق الحكومى على تطوير البحث العلمي

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أشاد المستشار أحمد محمود شوق، القيادي بحزب مستقبل وطن، بتقدم مصر 10 مراكز فى عام 2018 في مؤشر الابتكار العالمي حيث وصلت إلى المرتبة الـ95 مقارنة بعام 2017 حيث كانت في المرتبة 105، مؤكدًا أن هذا يؤكد زيادة حجم الإنفاق الحكومي على تطوير البحث العلمي بما يقدر بـ 19.2 مليار جنيه حسب تقديرات رسمية.

أوضح شوق، أن هذا التقدم أيضًا يرجع لصدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار والذي دعم الجامعات لعمل ما يشبه الشركات المساهمة للاستفادة من الأبحاث العلمية التى أعدها علمائها وباحثوها حتي يكون لدى الجامعة موارد ذاتية، مضيفًا أننا نأمل أن يزيد الدعم الحكومى للبحث العلمى وأن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص والجامعات للتعاون فى تنفيذ الأبحاث العلمية فى تنفيذها والاستفادة مثلما يحدث فى أمريكا وبريطانيا والدول المتقدمة لأن ذلك سيحمس الشباب على الابتكار والاختراع.

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