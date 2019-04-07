» مصر خارج التصنيف.. السعودية تتصدر قائمة أفضل الجامعات العربية

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احتلت الجامعات السعودية المراكز الأولى بين أفضل الجامعات في العالم العربي بحسب بيانات لترتيب وتصنيف الجامعات العالمية للعام 2019.


ووفقًا للتصنيف الصادر عن مؤسسة “تايمز هاير إديوكيشن” (التايمز للتعليم العالي) فقد حلت جامعتان سعوديتان بين المراكز الثالث الأولى لأهم الجامعات العربية، بحسب التقرير الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي.

وللعام الثالث على التوالي، حلت جامعة الملك عبد العزيز السعودية الأولى بين الجامعات العربية، بينما تقدمت جامعة الفيصل السعودية الأخرى من المركز السابع إلى المركز الثالث في القائمة.

وتضمنت القائمة جامعتين إماراتيتين ضمن الجامعات الخمس الأوائل عربيًا، واحتلت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية المركز الرابع.
 
يشار إلى أن قائمة التايمز للتعليم العالي تعتمد 13 مؤشر أداء في تقييمها الذي يشمل 5 فئات أو مجالات هى التعليم أو البيئة التعليمية، والبحث والتأثير والنظرة الدولية المستقبلية والدخل.

ومن بين 52 جامعة في المنطقة، كانت الجامعات المصرية الأكثر حضورًا، حيث شمل التقييم 19 جامعة مصرية، وتلتها كل من الجزائر والسعودية بست جامعات لكل منهما ثم الأردن والمغرب والإمارات ممثلة بأربع جامعات، فتونس بثلاث جامعات ولبنان ممثلا بجامعتين.

وجاء الترتيب للجامعات الخمس الأولى على النحو التالي:

1. جامعة الملك عبد العزيز، السعودية.

2. جامعة خليفة، الإمارات.

3. جامعة الفيصل، السعودية.

4. جامعة العلوم والتكنولوجيا، الأردن.

5. جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات.


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