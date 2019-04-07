شاهد.. مسابقة لحفظة القرآن بمدرسة السلام الإنجيلية

07 أبريل 2019 - 09:53 ص

علق مؤنس منير، مدير مدرسة السلام الإنجيلية في أسيوط، على تنظيم احتفالية بعنوان "معًا" لتكريم حفظة القرآن الكريم والإنجيل، قائلاً إن دوره بناء الشخصية وليس كائن تعليمي.



وأكد "منير"، خلال حواره بفضائية "إكسترا نيوز"، أن الشخصية بها جوانب عديدة من اجتماعي ورياضي وثقافي وديني.



وأشار مدير المدرسة إلي أنه يعمل على زيادة الأنشطة الخاصة بالمدرسة، موضحًا أن الأنشطة الموجودة بالمسرح كان بها جانب للغناء وآخر للتمثيل و الفن وهي الأنشطة التي تتبانها المدرسة.



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