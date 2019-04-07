500 ألف يورو مقابل رسالة نابليون لزوجته.. تعرف عليها

07 أبريل 2019 - 09:50 ص

خلال مزاد أقيم في باريس منذ أيام بيعت ثلاث رسائل كتبها نابليون بونابرت لزوجته جوزيفين بين 1796 و1804 في مقابل 513500 يورو.

وبحسب دار "درويو" فقد كتب بونابرت لجوزيفين في الثامن عشر من أبريل 1796 خلال الحملة الإيطالية "لم أتسلّم أي مكتوب منك يا عزيزتي، هل يا ترى أنت كثيرة الانشغال لدرجة أنك نسيتي زوجك الغارق في المتاعب والمشاق والذي لا يفكّر سوى فيك".

وأضاف نابليون في رسالته : " أنا منعزل. وقد نسيتني.. ومنذ ثمانية أيام أنا أمتطي الخيل بلا نوم ولا راحة ولا ليل".

كما بيعت أيضا خلال هذا المزاد رسالة مؤثّرة خطّها الصحفي المناصر للثورة كاميل ديمولان (1760-1794) للدفاع عن نفسه خلال المحاكمة التي أفضت إلى إعدامه، في مقابل 24700 يورو.

وشهد المزاد أيضا بيع آلة تشفير في مقابل 48100 يورو ، وهي من نوع "إنيغما" من رموز الحرب العالمية الثانية.