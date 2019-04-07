داعية سعودي: اللي ما رباه الزمن.. تربيه السعودية

07 أبريل 2019 - 09:34 ص

في ردود متبادلة بين الداعية السعودي نايف العساكر والصحفي القطري عبد الله العذبة، وجه العساكر ردًا على العذبة، عقب تلميح الأخير بتدوينة تسيء للمملكة.

وكتب العساكر على حسابه في تويتر: " اللي ما رباه الزمن.. تربيه السعودية.. دخلوه الشبك مع خيال المآتة".

جاء هذا في رده على العذبة الذي كتب على حسابه في تويتر: "اللي ما رباه الزمن.. يربيه اليمن.. أليس كذلك يا إخوان"؟

ولاقت التدوينة ردود أفعال واسعة، حيث كتب أحد المغردين: "اللي ما رباه الزمن يربيه سلمان، كما غرد حساب حمد: "اللي ما رباه الزمان يربيه.. سلمان".

وكتب حساب بنت العز: "يا ناس أي شي يقوله العذبة وبتجلدونه عليه صوروه لنا تراه مبلك ثلاثة أرباع الشعب".

يذكر أن العساكر كان قد هاجم مذيعة الجزيرة غادة عويس، قائلاً إنها تقوم بـ"جهاد المناحكة" مع زعيم جبهة النصرة.

كما هاجم العساكر في مرات سابقة مذيعة الجزيرة، حيث كتب سابقا على حسابه في تويتر بعد كتابة عويس أنها تفكر في عام جديد بلا صحافة ولا أخبار: "أتمنى أن يكون عامًا جديدًا بلا دعارة ومجون ونكاح جهاد و"قلة أدب".. فباب التوبة مفتوح والله غفور رحيم: "وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ".

وأضاف في تبريره: "خذوها قاعدة.. في ردك على أعداء الوطن كل ما عليك أن تعاملهم بالمثل، وهو حقك الشرعي".