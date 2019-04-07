وفاة نجم "العصيان" عاصم الغرباوي

07 أبريل 2019 - 09:14 ص

توفى صباح اليوم الأحد، الفنان إسماعيل محمود، إثر وعكة صحية مفاجئة، ومن المقرر أن تخرج جنازته بعد صلاة العصر من مسجد سيدي القباري بالإسكندرية والعزاء بنفس المكان.

إسماعيل محمود ممثل سكندري درس القانون، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ودرس النقد والدراما، ولعب في البداية عدة أدوار صغيرة، منها فيلم "حد السيف" ومسلسل "غوايش"، ثم بعد ذلك تناولت أعماله التي حققت له النجاح، ومن أشهر أعماله دوره في مسلسل "العصيان" مع الفنان محمود ياسين.