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صلاح يكتسح استفتاء "التايم" لأهم 100 شخصية في العالم

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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ليفربول

صلاح

وضعت مجلة "التايم" الأمريكية اسم النجم المصري محمد صلاح في استفتاء لمعرفة أكثر 100 شخصية تأثيرا بالعالم.

و حصل صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على 19% من الأصوات، وذلك ضمن قائمة مجلة التايم الأمريكية، لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019، بجميع مجالات الحياة السياسية والفنية والرياضية والتكنولوجية.

ومن ضمن الشخصيات الرياضية، التي رشحتها المجلة، كل من لاعب التنس العالمي روجير فيدرر، ولاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، ولاعب الجولف تايجر وودز، ولاعبة التنس ناعومي أوساكا، ولاعبة كرة القدم الأمريكية أليكس مورجان.

وجاء الممثل رامى مالك ضمن الشخصيات المطروحة على المستوى الفنى، ومن المقرر أن تعلن المجلة عن نتيجة استفتاء قرائها في 16 أبريل، على أن تنشر قائمتها التي يختارها مجلس تحريرها في 18 أبريل.

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