سعيد يفجر مفاجأة مدوية عن انهيار الأهلي: سبب غير فني

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كشف الإعلامي الرياضي كريم سعيد عن مفاجأة مدوية وراء انهيار الأهلي في مباراته أمس أمام صن داونز والخسارة بخماسية نظيفة.

وقال "سعيد" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "بعد انتهاء وقت الانفعال والنرفزة .. اللي حصل النهاردة في بريتوريا للأهلي لا يمكن وصفه إلا بالفضيحة والكارثة...لاسارتي بدون أدني شك أخطأ في أمور فنية كتيرة في المباراة .. لكن السؤال دلوقتي هل كانت الأمور الفنية هي الاساس في الفضيحة؟...أجاوب بكل ثقة .. مستحيل... لأن أولا أخطاء لاسارتي الفنية بنشوفها في مباريات الدوري وحتي آخر ماتشين قدام الزمالك والاتحاد كان فيهم أخطاء فنية قاتلة...لكن .. مشفناش الأداء البدني المزري ده".

وأضاف: "وعشان كدة ... النوعية ديه من الهزائم الكبيرة استحالة تحصل إلا إذا حصل تدهور بدني فادح لأكثر من نصف الفريق .. الأمر اللي يخليهم يعملوا أخطاء فادحة زي:

1- كوارث في التمركز

2- عدم القدرة علي الضغط

3- عدم القدرة علي تمرير الكرة بشكل سليم

4- عدم القدرة علي الجري او الارتداد كلما مر زمن المباراة اكتر

وتساءل: "هل الأربع نقط دوول شفناهم في المباراة؟... الإجابة اه ومن الشوط الأول كمان .. وعشان كدة صنداونز بخلاف ال5 اهداف اللي كسب بيهم .. كان ممكن يكسب 10- صفر لو بس الفريق استغل نص الفرص اللي اتيحت له".

واستدرك : "طيب .. عشان بقي نقرر بكل عدل السبب الرئيسي للفضيحة ديه ... لازم ولابد أولا علي إدارة الأهلي وفورا تفتح تحقيق عاجل داخل الفريق .. ويكون الاستجواب من اللاعبين أولا.. وكل لاعب لوحده ... وبعد كدة يجي دور الجهاز الفني في التحقيق:

1- ايه نسبة الكافيين اللي قرر الجهاز الفني منحها للاعبين منذ استيقاظهم صباح اليوم حتي وصولهم لملعب المباراة الساعة 3 العصر؟

2- ايه طبيعة الأكل اللي دخل جسم اللاعبين في الفطار صباح المباراة .. وهل كان في وقت متساب لعملية الهضم ولا لا؟

3- هل اللاعبين خدوا الفيتامينات اليومية بتاعتهم ولا لا؟

4- ايه طبيعة تدريبات الأحمال اللي اللاعبين مارسوها من تاني يوم ماتش الاتحاد لغاية ليلة مباراة صنداونز؟

وأنهى كلامه قائلا: "بعد ما التحقيق ده يتم وتحصل الإدارة علي إجابات من اللاعبين .. وبعد كدة تقارنها بإجابات الجهاز الفني .. هيبقي سهل جدا معرفة السبب الرئيسي والأساسي للكارثة... وايه نسب المسؤولية بين مدرب الأحمال ودكتور التغذية من جهة ... وبين المدير الفني ومساعديه الفنيين من الجهة التانية".

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