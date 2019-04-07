نشطاء يتداولون فيديو محرج لسيد عبدالحفيظ عن صنداونز .. ماذا قال؟

أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو قديمًا لسيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالنادي الأهلي - إبان عمله في قناة النادي الرسمية .
وسخر "عبد الحفيظ" في الفيديو من خسارة الزمالك قبل أعوام من "صن داونز" بثلاثة أهداف ، قائلا: "احنا بنعتز بنفسنا وبيبقى عندنا غيرة كبيرة جدًا في الحتة الأفريقية دي ".
وأضاف موجهًا رسالة للزمالك: "لما تتغلب 3 أبقى تعالى لينا واحنا نكسب لك اللي غلبك".
وخسر الأهلي بخماسية أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.
ظهر12:02 م
فجر
04:17
شروق
05:42
ظهر
12:02
عصر
15:36
مغرب
18:23
عشاء
19:53