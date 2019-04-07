نشطاء يتداولون فيديو محرج لسيد عبدالحفيظ عن صنداونز .. ماذا قال؟

07 أبريل 2019 - 07:52 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو قديمًا لسيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالنادي الأهلي - إبان عمله في قناة النادي الرسمية .



وسخر "عبد الحفيظ" في الفيديو من خسارة الزمالك قبل أعوام من "صن داونز" بثلاثة أهداف ، قائلا: "احنا بنعتز بنفسنا وبيبقى عندنا غيرة كبيرة جدًا في الحتة الأفريقية دي ".



وأضاف موجهًا رسالة للزمالك: "لما تتغلب 3 أبقى تعالى لينا واحنا نكسب لك اللي غلبك".



وخسر الأهلي بخماسية أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.



