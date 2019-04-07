» دلال عبد العزيز: 5 نجوم كبار نصحوني بترك سمير غانم .. هذه أسماؤهم

07 أبريل 2019 - 07:43 ص

كشفت الفنانة دلال عبد العزيز قصة الحب التي جمعتها بزوجها الفنان سمير غانم خلال استضافتهما ببرنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة.



وقالت "دلال" في تصريحات للبرنامج: "كل الوسط الفني كان يعلم بقصة حبي مع سمير غام ، لدرجة أن كثير من الفنانين الكبار نصحوني بالابتعاد عنه وقالولي (دا مش بتاع جواز)".



وأضافت: "من ضمن هؤلاء الفنان محمود مرسي ، جورج سيدهم ، عبد المنعم مدبولي ، محمود المليجي ، المخرج يحيى العلمي".



و روى "سمير غانم" القصة من جهته، مؤكدًا أن فريد شوقي نصحه خلال العمل سويا في فيلم "يارب ولد" أن يتزوج من دلال عبد العزيز ، ليرد ساخرًا: "وبالفعل اتجوزتها عشان خاطر الملك فريد شوقي".