» دلال عبد العزيز: 5 نجوم كبار نصحوني بترك سمير غانم .. هذه أسماؤهم

أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة دلال عبد العزيز قصة الحب التي جمعتها بزوجها الفنان سمير غانم خلال استضافتهما ببرنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة.
وقالت "دلال" في تصريحات للبرنامج: "كل الوسط الفني كان يعلم بقصة حبي مع سمير غام ، لدرجة أن كثير من الفنانين الكبار نصحوني بالابتعاد عنه وقالولي (دا مش بتاع جواز)".
وأضافت: "من ضمن هؤلاء الفنان محمود مرسي ، جورج سيدهم ، عبد المنعم مدبولي ، محمود المليجي ، المخرج يحيى العلمي".
و روى "سمير غانم" القصة من جهته، مؤكدًا أن فريد شوقي نصحه خلال العمل سويا في فيلم "يارب ولد" أن يتزوج من دلال عبد العزيز ، ليرد ساخرًا: "وبالفعل اتجوزتها عشان خاطر الملك فريد شوقي".
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