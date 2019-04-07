  • الأحد 07 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:53 ص
بحث متقدم
سيد عبد الحفيظ

نشطاء يتداولون فيديو محرج لسيد عبدالحفيظ عن صنداونز .. ماذا قال؟

صن داونز

هكذا علقت صحف جنوب أفريقيا على فضيحة الـ(5): ذلينا الأهلي

عمرو الليثي: فوجئت بمنعي من السفر

شاهد .. عمرو الليثي يضرب ضيفته على الهواء

لاسارتي

لاسارتي أبلغ الخطيب بعدم اقتناعه بـ6 من أهم لاعبي الفريق

أديب

"أديب" يستفز جماهير الأهلي بهذا التصريح المثير بعد الفضيحة

هشام جعفر

الإفراج عن الصحفي هشام جعفر تنفيذًا لقرار إخلاء سبيله

البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

خبير اقتصادي يكشف الموعد الرسمي لرفع أسعار الوقود

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: "انتظروا حربًا عالمية قبل 2025.. وهذا ما يؤكد كلامي"

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات أولى ثانوي

نتنياهو

نتنياهو: سنضم أجزاءً من الضفة الغربية لإسرائيل

دلال عبد العزيز: 5 نجوم كبار نصحوني بترك سمير غانم .. هذه أسماؤهم

الصفحة الأخيرة

سمير غانم: خنت دلال 400 مرة
سمير غانم: خنت دلال 400 مرة

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

«بوتفليقة» يناشد الشعب: «سامحوني واعفوا عني»

#

بوتفليقة يسلم بنفسه رسالة استقالته للمجلس الدستوري

#

مسؤولون سعوديون كبار يتوجهون إلى قصر الملك سلمان

#

هكذا علق شقيق ياسمين عبد العزيز على طلاق شقيقته

سمير غانم

كشفت الفنانة دلال عبد العزيز قصة الحب التي جمعتها بزوجها الفنان سمير غانم خلال استضافتهما ببرنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة.

وقالت "دلال" في تصريحات للبرنامج: "كل الوسط الفني كان يعلم بقصة حبي مع سمير غام ، لدرجة أن كثير من الفنانين الكبار نصحوني بالابتعاد عنه وقالولي (دا مش بتاع جواز)".

وأضافت: "من ضمن هؤلاء الفنان محمود مرسي ، جورج سيدهم ، عبد المنعم مدبولي ، محمود المليجي ، المخرج يحيى العلمي".

و روى "سمير غانم" القصة من جهته، مؤكدًا أن فريد شوقي نصحه خلال العمل سويا في فيلم "يارب ولد" أن يتزوج من دلال عبد العزيز ، ليرد ساخرًا: "وبالفعل اتجوزتها عشان خاطر الملك فريد شوقي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» دلال عبد العزيز: 5 نجوم كبار نصحوني بترك سمير غانم .. هذه أسماؤهم
» شاهد: أحمد موسى يوجه رسالة عتاب إلى جمهور الزمالك
» حماس تدعو مصر لمواصلة رعاية المصالحة الفلسطينية
» والد إمام مسجد الهرم يكشف تفاصيل مثيرة عن الحادث
» "الاطباء": وضع حد أقصى لأتعاب العيادات الخاصة
» "موسى" يوجه رسالة نارية لـ"الخطيب" بعد الفضيحة
» صورة.. السقوط المدوي للأهلي يقتل أحد مشجعيه
» وزير التعليم يفجر مفاجأة مدوية عن معارضو "التابلت"
» مسقط تطالب العرب بـ"تبديد مخاوف" إسرائيل
» تفاصيل ومفاجآت في اعترافات قاتل إمام مسجد الهرم
» الأهلي قادر على العودة أمام صن دوانز في هذه الحالة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات