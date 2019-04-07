هكذا علقت صحف جنوب أفريقيا على فضيحة الـ(5): ذلينا الأهلي

07 أبريل 2019 - 06:58 ص

تعرض النادي الأهلي لخسارة قاسية أمام نظيره صنداونز الجنوب أفريقي بـ5 أهداف مقابل لا شيء في ذهاب دوري أبطال أفريقيا.



وعلقت الصحف الجنوب أفريقية على الفوز الكاسح لـ"صنداونز" ، وفيما يلي بعض ما قالته الصحف هناك:



- سوكر لادوما



"إحراج الأهلي بخماسية"



ذكرت الصحيفة أن الأهلي تلقى خسارة هيّ الأكبر في تاريخه بعد الهزيمة على يد صنداونز بخمسة أهداف دون رد، ليصبح بطل القارة في موقف محرج قبل لقاء الإياب.



الصحيفة أشارت إلى أن الأهلي لم يظهر في المباراة بالشكل اللائق عكس المستوى المميز الذي قدمه فريق صنداونز والذي خرج بنتيجة كاسحة.





- كيك أوف



"فوز كاسح لبرازيل إفريقيا"



قالت الصحيفة إن فريق صنداونز والملقب بـ"البرازيل" وجه ضربة قوية للأهلي زعيم إفريقيا بعد الفوز عليه بخمسة أهداف دون رد.



الصحيفة أوضحت أن كان بإمكان صنداونز الخروج بنتيجة أكبر من ذلك لولا تدخل العارضة والقائم في أحداث شوط المباراة الأول.





- سيتيزنز



"ضربة قوية للأهلي"



كشفت الصحيفة أن الأهلي تلقى ضربة قوية بعد الخروج بنتيجة تاريخيه بالخسارة بخمسة أهداف دون رد أمام بطل دوري أبطال إفريقيا في نسخة 2016.



وأضافت الصحيفة أن الأهلي أصبح في موقف محرج وصعب قبل لقاء الإياب والذي من المقرر أن يقام الأسبوع المقبل بالقاهرة حيث أصبح طريق صنداونز أسهل للوصول للمربع الذهبي.





- تايمز



"إذلال الأهلي"



وصفت الصحيفة ما تعرض به الأهلي بـ"الذل" بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها الأحمر بخمسة أهداف دون رد، حيث كان من الممكن أن يخرج الأحمر بخسارة أكبر من ذلك.



وأضافت الصحيفة أن صنداونز رغم تفوقه في الشوط الأول بالخروج بهدفين دون رد إلا أن بطل جنوب إفريقيا لم يكتف بهذا ليسجل ثلاثية كاملة في الشوط الثاني دون تواجد من المنافس.

