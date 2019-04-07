شاهد .. عمرو الليثي يضرب ضيفته على الهواء

07 أبريل 2019 - 06:29 ص

استضاف الإعلامي عمرو الليثي سيدة تُدعى "أم بدوي" والتي يقال إنها "فتوة الجمالية" ويعتقد كثيرون أنها "خالتي فرنسا" الحقيقية التي استوحت الفنانة عبلة كامل شخصيتها في أحد أفلامها.



وطلب "الليثي" خلال برنامجه "واحد من الناس" الحصول على "الشومة" الخاصة بـ"أم بدوي" ، حيث طلبت منه أن يضربها بالشومة ضربة في مقابل أن تضربه بالرأس .



وبالفعل قام الليثي لتنفيذ الرهان لكنه ضربها ضربة تكاد لا تُذكر على يديها وأعطاها "الشومة" ، مؤكدًا أنه سوف يخرج إلى فاصل لتنفيذ رهانه مع "أم بدوي" التي قالت: "اطلبوا الإسعاف للأستاذ لحد ما نرجع".



