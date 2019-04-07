لاسارتي أبلغ الخطيب بعدم اقتناعه بـ6 من أهم لاعبي الفريق

07 أبريل 2019 - 05:32 ص

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن عدد من الجلسات التي عقدها الكابتن محمود الخطيب - رئيس الأهلي - مع عدد من اللاعبين خلال الأيام الماضية فضلا عن لاسارتي ليكتشف عدة مفاجآت.



وقال "زكي" خلال برنامجه إن "الخطيب" تفاجأ بعدم اقتناع "لاسارتي" بشكل تام بعدد من الأعمدة الرئيسية للفريق ، فهو غير مقتنع بأحمد فتحي ولا بحسام عاشور.



وأضاف: "أيضا غير مقتنع بحسين الشحات ولا ياسر إبراهيم ولا صلاح محسن ولا محمود وحيد فضلا عن بعض الأسماء الأخرى التي لا تشارك مع الفريق من الأساس".



وأشار إلى أن "الخطيب" بصدد عقد جلسة مع لاسارتي مع العودة من جنوب أفريقيا لترتيب أمور الفريق خلال الفترة المقبلة.



