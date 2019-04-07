عمرو أديب: المنطقة ستشهد تحولات كبرى خلال هذه الأيام

07 أبريل 2019 - 02:00 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الشهر سنشهد تحولات في المنطقة، لافتًا إلى أن سفير إسرائيل بالأمم المتحدة أكد أن أركان صفقة القرن اكتملت.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن وزير خارجية عمان صرح أن الدول العربية عليها أن تتخذ إجراءات مطمئنة لإسرائيل لكي تشعر بالأمان، موجها رسالة إلى وزير خارجية عمان، "دي بلد خايفة".

