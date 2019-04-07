ماكرون وجوتيريش يؤكدان أهمية الحل السياسي بليبيا

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هذا هو سبب حديث ماكرون عن حقوق الإنسان في مصر

قالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إن الرئيس إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بحثا هاتفيا الوضع في ليبيا، يوم السبت.
وأضاف البيان أن الزعيمين «شددا على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة الحالية وفقًا للقانون الإنساني وقرار مجلس الأمن».
وقال: «ستواصل فرنسا دعم وساطة الأمم المتحدة في ليبيا».

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