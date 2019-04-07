الإفراج عن الصحفي هشام جعفر تنفيذًا لقرار إخلاء سبيله

07 أبريل 2019 - 01:00 ص

أنهت الأجهزة الأمنية إجراءات الإفراج عن الصحفي والباحث هشام جعفر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مدى» للتنمية الإعلامية، من قسم أول أكتوبر؛ تنفيذًا لقرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية.



أعلن المحامي محمد الباقر، عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، منتصف ليل السبت، الإفراج عن موكله بموجب قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية الصادر من محكمة الجنايات 27 مارس الماضي.

