  • الأحد 07 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:30 ص
بحث متقدم
أديب

"أديب" يستفز جماهير الأهلي بهذا التصريح المثير بعد الفضيحة

هشام جعفر

الإفراج عن الصحفي هشام جعفر تنفيذًا لقرار إخلاء سبيله

البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

خبير اقتصادي يكشف الموعد الرسمي لرفع أسعار الوقود

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: "انتظروا حربًا عالمية قبل 2025.. وهذا ما يؤكد كلامي"

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات أولى ثانوي

نتنياهو

نتنياهو: سنضم أجزاءً من الضفة الغربية لإسرائيل

البرلمان

بأمر البرلمان.. طفلان كفاية بقوة القانون

ابوتريكة

تعليق مؤثر لـ«أبوتريكة» على الهزيمة التاريخية للأهلي

الاخوان

الخلافة تضع الإخوان في قفص الاتهام.. فماذا قال وزير الأوقاف؟

عاصم

عبدالماجد:الإسلاميون لم يشاركوا في انطلاق الربيع العربي

حماس تدعو مصر لمواصلة رعاية المصالحة الفلسطينية

عرب وعالم

يحيى السنوار
يحيى السنوار

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"حماس": اتهام عباس للحركة بتعطيل المصالحة قلب للحقائق

#

غدًا.. السيسي يحضر احتفالية «تحيا مصر»

#

"شكري": جميع الأطراف الفلسطينية متمسكة بدور مصر

#

وفد "حماس" يغادر القاهرة عقب لقائه مسؤولين مصريين

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقطاع غزة يحيى السنوار أن الوحدة الوطنية «طريق إجباري»، مستعرضًا آخر التفاهمات التي توصلت لها الفصائل مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية وقطرية وأمميّة.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري نظّمته حركة «حماس»، السبت، وحضره قيادات فصائلية ومجتمعية ووجهاء ومحللون سياسيون وأكاديميون بمدينة غزة.
وشدّد السنوار على أن «الوحدة طريق إجباري ومن يحاول الهروب من هذا الطريق سيكون مصيره العزلة والفناء».
واستعرض السنوار جهود الوحدة الوطنية، معلنًا استعداد حماس لتنفيذ الاتفاقات الموقعة بالرعاية المصرية ممثلةً بإعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات حرة ونزيهة، «ونبذ التنسيق الأمني ورفض المفاوضات العبثية وتقديس سلاح المقاومة ورفض صفقة القرن وعدم الاعتراف بالاحتلال».
واستعرض السنوار أمام الحضور الجهود المصرية لبلورة التفاهمات بين الفصائل والاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، موضحًا أن الوساطة المصرية تغلّبت على تعنّت الاحتلال في كثير من القضايا.
وأوضح رئيس حماس بغزة أن التفاهمات التي تتم بين الفصائل والاحتلال بواسطة مصرية تحكمها محددات عدة، أولها أنه لا لقاء مع الاحتلال، وأن التفاهمات تتم عبر وسطاء وخاصة وساطة مصرية، وأنه لا أثمان سياسية ولا مقابل سياسيا لأي من هذه التفاهمات.
وشدّد على أنّه «لا حديث عن حق شعبنا في المقاومة بكل أماكن تواجده في الضفة والقدس وغيرها، والتفاهمات لا تشمل الحديث عن وقف المقاومة أو غيرها».
وأكد السنوار أن «هذه التفاهمات ليست بديلة بأي حال من الأحوال عن جهود الوحدة وتعزيز النظام السياسي وتوحيده مرة أخرى»، داعيًا مصر لمواصلة رعاية المصالحة الوطنية على أساس اتفاق القاهرة عام 2011 ومخرجات بيروت 2017.
وذكر أنه لم يجر الحديث أيضًا عن وقف مسيرات العودة بأي شكل من الأشكال «لأن هذه المسيرات هدفها تثبيت حق شعبنا بالعودة لأرضه».
ودعا رئيس حركة حماس بغزة جماهير شعبنا بالضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948 والشتات ومخيمات اللجوء للحاق بقافلة مسيرة العودة «فهي السبيل الأكيد لفضح العدوان وعزله وإجباره على تحقيق مطالب شعبنا».
وعرض السنوار رؤية حركة حماس للتصدي لـ«صفقة القرن» باعتبارها قضية خطيرة.
ووضع السنوار محددات لمواجهة الصفقة الأمريكية تتمثل في عدم إجراء لقاءات مع الإدارة الأمريكية الحالية لوقوفها بجانب المحتل، وعدم السماح بأي شكلٍ من الأشكال بإقامة دولة في غزة.
وتابع: «يجب التأكيد على وحدة الوطن وتحرير كل الأرض الفلسطينية، وتفعيل المقاومة الشعبية في كل أماكن تواجد شعبنا، خاصةً تواجد شعبنا في الضفة».
وشدد على أن أفضل أسلوب لمواجهة الصفقة وما يخطط لفصل الضفة عن غزة هو الوحدة الوطنية، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه وتوحيد النظام السياسي، وتعزيز صمود شعبنا عبر هذه التفاهمات لتشكيل ضمانة أكيدة حقيقية للوقوف بوجه «صفقة القرن».
وفي سياق متصل، أكد السنوار أن الأسرى في سجون الاحتلال «خط أحمر، وأن تحريرهم دَين في أعناق حماس وشعبنا وأن أي حل لا يضمن تبييض السجون كافة هو حل منقوص».
وشدّد على أن قمع الأسرى كما حدث مؤخرًا في السجون «لعبة خطيرة، وعلى الاحتلال ألا يختبر صبرنا تجاه هذه اللعبة»، مضيفًا: «سنحمي أسرانا مهما كلفنا ذلك من ثمن».
وشكر رئيس حركة حماس بغزة السلطات المصرية على «جهدها الكبير» المبذول في تخفيف الحصار عن قطاع غزة وبلورة التفاهمات مع الاحتلال.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: أحمد موسى يوجه رسالة عتاب إلى جمهور الزمالك
» حماس تدعو مصر لمواصلة رعاية المصالحة الفلسطينية
» والد إمام مسجد الهرم يكشف تفاصيل مثيرة عن الحادث
» "الاطباء": وضع حد أقصى لأتعاب العيادات الخاصة
» "موسى" يوجه رسالة نارية لـ"الخطيب" بعد الفضيحة
» صورة.. السقوط المدوي للأهلي يقتل أحد مشجعيه
» وزير التعليم يفجر مفاجأة مدوية عن معارضو "التابلت"
» مسقط تطالب العرب بـ"تبديد مخاوف" إسرائيل
» تفاصيل ومفاجآت في اعترافات قاتل إمام مسجد الهرم
» الأهلي قادر على العودة أمام صن دوانز في هذه الحالة
» إصابة مذيعة بقناة المحور في حادث تصادم على الصحراوي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:17 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات