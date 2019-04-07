» والد إمام مسجد الهرم يكشف تفاصيل مثيرة عن الحادث

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قال خالد العدوي، والد الإمام شهيد مسجد الهرم، أن الجريمة التي تعرض لها ابنه، قدر من الله سبحانه وتعالي أولاً وأخيرا، مؤكداً أن الشهيد كان ينال احترام الجميع، قائلًا: «محمد طوب الأرض كان بيحبه وماكنش ليه عداوات مع أي حد طول حياته»، والدليل هو أن مسجد الحمد الذي أقيم به صلاة الجنازة عليه كان يمتلأ عن أخره ولم يتسع لكل المصليين.
وأكد «العدوي» خلال لقائه الخاص ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc»، أن الشهيد كان يعمل إمام منذ 7 أو 8 سنوات بالعديد من الجوامع، وكان يتميز بصوت مميز في تلاوة القرآن الكريم، مشيراً إلى انه كان يتلزم بكل قوانين ولوائح وزارة الأوقاف، ويوجد تصريح خاص بإمامته للمسجد الذي استشهد بداخله.
وأشار «العدوي» إلى انه لا يتأكد من صحة صداقة أبنه الإمام بالقاتل، وكل ما يعرفه هو أن القاتل قد اختلف معه على جزئية معينة خلال الخطبة، ألا وهي: «وأطيعو الله وأطيعو الرسول وأولي الأمر منكم»، فتعمد القاتل مقاطعته خطبته، فقام الإمام الشهيد بالرد عليه أثناء الخطبة ونبهه بأن مقاطعة الخطيب أثناء خطبة الجمعة لا تجوز.
وأوضح:«حاول القاتل أن يقوم بأعمال الشغب داخل المسجد، فقام المصليين المتواجدين بالمسجد بطرده، ثم عاد مرة أخرى وسط المصليين وهو يخبئ سلاح أبيض، وانتظر حتى يسجد «الإمام الشهيد» سجدته الأولى وقام بطعنه بالسكين خلال السجدة الثانية».
وأكد «والد الإمام الشهيد» في ختام حديثه، أن القاتل ليس مختل عقليا كما قيل من البعض، لأن بعض الناس يعرفوه وشهدوا بأنه مسئول عن أفعاله ويدرك كل الأمور التي يفعلها ولم يلحظ عليه من قبل بأنه مختل أو مريض نفسياً كما أشيع، فضلا عن إثبات الطب الشرعي بأهليته وبأنه بكامل قواه العقلية ويدرك كل تصرفاته.


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