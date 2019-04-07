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"موسى" يوجه رسالة نارية لـ"الخطيب" بعد الفضيحة

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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

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رسالة نارية من أحمد موسى لـ "الخطيب" بعد بيان الأهلي

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد هزيمة فريقه أمام صن داونز، بخماسية نظيفة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.
وقال موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «يا كابتن بيبو ما حدث اليوم لا يليق بالأهلي ولا بجمهوره»، متسائلاً: «أين أمجاد الأهلي وبطولاته الأفريقية».
وتابع موسى «كنت حاسس إن بشوف ماتش سلة، التاسعة ضاعت».
وأضاف أن لاعبي فريق النادي الأهلي تسببوا في فضيحة للبلد، بعد خسارتهم بخماسية نظيفة اليوم، أمام فريق نادي صن داونز بجنوب إفريقيا.
ولفت "موسى" «حسيت إن الأهلي اليوم ما زال في برج العرب، محتاج الطيارة تنقلوا جنوب إفريقيا، الأهلي مكنش موجود في الملعب وكان صفر على الشمال، وكان قاعد في الجزيرة مستني الكأس على حجره»، مؤكدا أن جميع اللاعبين في الأهلي اليوم سيئين ولا يستحقون ارتداء قميص الأهلي، قائلا: «مفيش لاعب فيهم يسوى ربع مليون جنيه».
وأردف بالقول: «يا شماتتكم فينا، بس احنا غلطانين، لأن افتكرنا فريقنا هيتعادل أو يفوز.. أنا نفسي أعرف محمد هاني كان بيعمل ايه النهاردة في المباراة.. ده مفيش كرة وصلت لمرمى صن داونز»، متسائلا: «فين مجلس إدارة الأهلي، وفين الملايين اللي أتصرفت على اللاعيبة.. كارثة وفضيحة.. 400 مليون أهلاوي يبكون حول العالم»، مطالبا بتسريح جميع لاعبي فريق الأهلي.
واستطرد موسى قائلا: «الزمالكاوية شغالين عليا النهاردة كأني أنا اللي كنت بلعب.. لو كنت موجود كنت لعبت أحسن منهم بروح الفانلة الحمراء»، متابعا: «لاعبو الأهلي فضحونا وفضحوا بلدهم.. وحق ربنا صن داونز يكسب 9 مش 5».

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