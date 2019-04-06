» الأهلي قادر على العودة أمام صن دوانز في هذه الحالة

عقب حسام البدري رئيس نادي بيراميدز على سقوط الأهلي بخماسية أمام صن داونز في ذهاب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأكد البدري في تصريحات إذاعية: "الأهلي نادي كبير وقادر على العودة بكل تأكيد ولكن بشرط هو الاستعانة بشكل كامل بجماهير الأهلي التي تمثل الدافع الأول للفريق".

وأكد البدري في تصريحات إذاعية: "الأهلي نادي كبير وقادر على العودة بكل تأكيد ولكن بشرط هو الاستعانة بشكل كامل بجماهير الأهلي التي تمثل الدافع الأول للفريق".