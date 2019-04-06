وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات أولى ثانوي

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«شوقي» يكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الأول الثانوى

كشف د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات أولى ثانوي ستبدأ 19 مايو المقبل إلكترونيًا، موضحا أن الوزارة ستعلن جدول الامتحانات غدا الأحد.
 وقال وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» مع عمرو أديب، إن امتحانات شهر مايو المقبل سيكون إلكترونيًا، والوزارة أخذت كل الاحتياطات ليمر الامتحان بلا مشاكل.
 وأشار شوقي، إلى أنه ليس مطلوب من طلاب الصف الأول الثانوي سوى النجاح بـ50%، ومن سيرسب سيعقد له امتحان آخر.
وأكد أن المجموع الذي سيحصل عليه طالب الصف الأول الثانوي لا علاقة له بتنسيق الثانوية العامة، حيث إن الصف الأول الثانوي تجريبي، وسيظل تجريبي للدفعات القادمة.
وأضاف أن الغاضبون من تجربة التابلت ليسوا الطلاب، ولكن مجموعة من أصحاب المصالح، ويحاولون إثارة قلق الطلاب، متابعا: إحنا عرفناهم، وفي منهم ناس داخل الوزارة.
وتابع الوزير: «الثورة البشرية هى الأساس، ومصر بحاجة لشباب قادر على المنافسة والإنتاج، ولكن الطريقة التعليمية القديمة لم تؤهلهم لذلك.. ولذا تسير الوزارة على خطة محددة، ووصلت لنتائج جميلة جدًا».
وقال وزير التعليم: «الأجيال القادمة محتاجة تتعلم كويس علشان مصر تقف على رجيلها، ونعمل على تعليم المعلمين كيفية وضع الأسئلة الجديدة وطرق التصحيح».
وتحدث عن الامتحان الإلكتروني، قائلًا: «الأسئلة لها عدة إجابات، واكتشفنا عباقرة في الإجابات، وهناك طلبة ردت بشكل غير متوقع، وهناك مجال للإبداع والعقل والابتكار، وهؤلاء الأولاد هيبقوا زى الدهب بعد سنتين، وهم الأبطال في عملية التطوير».
 وذكر أنه مدعو لحضور الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نظرا لأن مصر بها أكبر تجربة لتطوير التعليم في العالم.


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