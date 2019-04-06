حريق ضخم في مبنى سكني بالعاصمة الفرنسية

06 أبريل 2019 - 11:30 م

نشب حريق ضخم، السبت، في مبنى سكني بالعاصمة الفرنسية باريس.



وقال غابريال بلاس، المتحدث باسم الدفاع المدني في باريس، إنّ الحريق "وقع داخل مبني سكني حديث، وامتد بين الدور الأول والخامس"، حسبما نقلت شبكة "بي إف إم" الفرنسية.



وأضاف أنّ المبنى "يضم عدد من الشقق السكنية الحديثة التي تمتد على طابقين (دوبلكس)، كما يوجد بأسفله عدد من المحلات الراقية".



وفي السياق، هرعت سيارات الإسعاف ونحو 50 من رجال الإطفاء إلى موقع الحريق، في محاولة للسيطرة عليه.



كما أشارت وسائل إعلام فرنسية إلى انقطاع الكهرباء في الشارع حيث وقع الحريق.



وحسب مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سُمع دوي انفجار عقب وقوع الحريق.

