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الترجي التونسي يقترب خطوة من نصف نهائي أبطال إفريقيا

الرياضة

الترجي
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اقترب فريق الترجي الرياضي التونسي، مساء السبت، خطوة من التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وتغلب الترجي على مضيفه الرياضي القسنطيني بثلاثة أهداف لهدفين في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية.
وللتأهل إلى المربع الذهبي، يكفي الترجي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أقل من 3-2 في لقاء الإياب.
فيما يحتاج الرياضي القسنطيني للفوز بفارق أكثر من هدف أو بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 3-2 في لقاء العودة الذي سيقام بتونس للتأهل إلى المربع الذهبي.
نجح الترجي الرياضي في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف في الدقيقة السادسة عبر يوسف البلايلي من ضربة جزاء.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث أضاف الترجي الهدف الثاني في الدقيقة 47 عبر الإيفواري فوسيني كوليبالي.
وردّ الرياضي القسنطيني بثنائية عن طريق عادل جعبوط ونسيم يطو في الدقيقتين 49 و71.
وجاءت الدقيقة 74 ليستعيد الترجي التقدم مجددًا عبر محمد علي اليعقوبي ليخرج الفريق التونسي فائزًا باللقاء. -

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