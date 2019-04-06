برشلونة يجتاز أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

06 أبريل 2019 - 11:00 م

اجتاز فريق برشلونة، اليوم السبت، ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 73 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 62 نقطة.



وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل خلال شوط المباراة الأول، حيث شهدت الدقيقة 28 طرد دييجو سيميوني، ليلعب أتلتيكو مدريد الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.



واستمر مسلسل إضاعة الفرص والهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 85 لتشهد هدف التقدم لبرشلونة عبر الأوروغوياني لويس سواريز.

