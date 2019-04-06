  • الأحد 07 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:32 ص
بحث متقدم
أديب

"أديب" يستفز جماهير الأهلي بهذا التصريح المثير بعد الفضيحة

هشام جعفر

الإفراج عن الصحفي هشام جعفر تنفيذًا لقرار إخلاء سبيله

البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

خبير اقتصادي يكشف الموعد الرسمي لرفع أسعار الوقود

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: "انتظروا حربًا عالمية قبل 2025.. وهذا ما يؤكد كلامي"

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات أولى ثانوي

نتنياهو

نتنياهو: سنضم أجزاءً من الضفة الغربية لإسرائيل

البرلمان

بأمر البرلمان.. طفلان كفاية بقوة القانون

ابوتريكة

تعليق مؤثر لـ«أبوتريكة» على الهزيمة التاريخية للأهلي

الاخوان

الخلافة تضع الإخوان في قفص الاتهام.. فماذا قال وزير الأوقاف؟

عاصم

عبدالماجد:الإسلاميون لم يشاركوا في انطلاق الربيع العربي

حال هذا الأمر..

نتنياهو: سنضم أجزاءً من الضفة الغربية لإسرائيل

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

نتنياهو يتجه لضم أجزاء جديدة لإسرائيل

#

اعتقال 16 مواطنًا من الضفة الغربية

#

مجهول يلقي بعبوة ناسفة على قوة من الجيش الإسرائيلي

#

اعتقال 20 فلسطينيًا ومحاصرة مدرسة في بيت لحم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إنه سيبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، حال فوزه في انتخابات 9 أبريل/نيسان الجاري.
وفي مقابلة أجرتها معه القناة "12" المحلية الخاصة، أضاف: "نحن نناقش تطبيق السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم (مستوطنة كبيرة في الضفة الغربية)، وغيرها من المناطق".
وأضاف: "أمننا ومنطقة يهودا والسامرة (المسمى اليهودي للضفة الغربية) الحيوية أهم بعشرين مرة من غزة".
وأكد أن منطقة "الخان الأحمر"، قرب القدس، سيتم إخلاؤها قريبًا من سكانها الفلسطينيين؛ حيث تعتبرها إسرائيل "أراضي دولة"، وتقول إن تجمعًا بدويًا بني عليها دون ترخيص، رغم كونهم مُهجّرين من أراضيهم في صحراء النقب (جنوب) منذ خمسينيات القرن الماضي.
وبشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال نتنياهو إن "الطريقة الوحيدة لضمان حكم اليمين هي التصويت لصالح حزب الليكود (بزعامته)".
وحول قطاع غزة، قال: "نأمل بأن نكون في طريقنا إلى هدوء في غزة، سنتصرف بقوة إذا لزم الأمر، ومنذ حرب عام 2014 لم يقتل أي إسرائيلي".
وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر مقربة من نتنياهو، إن الأخير يدرس ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى الثلاثاء المقبل.
وأشارت المصادر للقناة 13 المحلية أن "نتنياهو كان في الماضي يعارض هذه الخطوة، لكنه غيّر موقفه خلال الأسابيع الأخيرة، مبديًا استعداده لدراسة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، في حال تزعم حكومة يمينية".
وأوضحت أن الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان منح نتنياهو دفعة أخرى لدراسة إمكانية ضم أو تطبيق القانون الإسرائيلي على أجزاء من الضفة الغربية.
وفي 25 مارس/آذار الماضي اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
ولفتت المصادر أن هذه الخطوة ستكون بعد تقديم الرئيس الأمريكي لخطته بشأن السلام المعروفة بـ"صفقة القرن"؛ حيث من المتوقع أن يرفضها الفلسطينيون، وتقبلها إسرائيل بتحفظ.
وأضافت أنه في حال حدوث ذلك (رفض الفلسطينيين وقبول الإسرائيليين بخطة ترامب)، سيدعم البيض الأبيض، ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، أو على أقل تقدير تنفيذ القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، وبعض التكتلات الاستيطانية.
وحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (غير حكومية)، يصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من 630 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة.
وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.
وتشهد إسرائيل انتخابات برلمانية في 9 أبريل/نيسان الجاري، ويقول مراقبون إن نتنياهو يبذل كل جهد ممكن لتشكيل الحكومة المقبلة على أمل أن يتمكن من منع اتهامه في ملفات فساد مفتوحة حاليا. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: أحمد موسى يوجه رسالة عتاب إلى جمهور الزمالك
» حماس تدعو مصر لمواصلة رعاية المصالحة الفلسطينية
» والد إمام مسجد الهرم يكشف تفاصيل مثيرة عن الحادث
» "الاطباء": وضع حد أقصى لأتعاب العيادات الخاصة
» "موسى" يوجه رسالة نارية لـ"الخطيب" بعد الفضيحة
» صورة.. السقوط المدوي للأهلي يقتل أحد مشجعيه
» وزير التعليم يفجر مفاجأة مدوية عن معارضو "التابلت"
» مسقط تطالب العرب بـ"تبديد مخاوف" إسرائيل
» تفاصيل ومفاجآت في اعترافات قاتل إمام مسجد الهرم
» الأهلي قادر على العودة أمام صن دوانز في هذه الحالة
» إصابة مذيعة بقناة المحور في حادث تصادم على الصحراوي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:17 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات