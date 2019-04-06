  • السبت 06 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:18 م
بحث متقدم
البرلمان

بأمر البرلمان.. طفلان كفاية بقوة القانون

ابوتريكة

تعليق مؤثر لـ«أبوتريكة» على الهزيمة التاريخية للأهلي

نتنياهو

نتنياهو يتجه لضم أجزاء جديدة لإسرائيل

الاهلى

صورة.. السقوط المدوي للأهلي يقتل أحد مشجعيه

الاخوان

الخلافة تضع الإخوان في قفص الاتهام.. فماذا قال وزير الأوقاف؟

فايز السراج

أول تعليق لـ"السراج" بعد الأزمة الليبية: حفتر خاننا

عاصم

عبدالماجد:الإسلاميون لم يشاركوا في انطلاق الربيع العربي

إمام مسجد فيصل

تفاصيل ومفاجآت في اعترافات قاتل إمام مسجد الهرم

الاهلى وصن داونز

أول قرار لإدارة الأهلي بعد السقوط أمام صن داونز

الصحفي هشام جعفر

لماذا لم ينفذ قرار إخلاء سبيل «هشام جعفر»؟

بيراميدز يقسو على الإسماعيلي بثلاثية

الرياضة

بيراميدز
بيراميدز

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

معسكر مغلق للإسماعيلي استعدادًا لـ"بيراميدز"

#

"الدراويش" بدون راحة استعدادًا لبيراميدز

#

رد ناري من قناة "الأهلي" على نجيب ساويرس

#

أحمد حسن يهاجم عضو اتحاد الكرة بعد تخوفه من بيراميدز

المصريون

الإسماعيلي

بيراميدز

حقق فريق بيراميدز فوزًا كبيرًا على الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدوري العام.

تقدم كريستيان بينافينتي بالهدف الأول لبيراميدز فى الدقيقة 14 ، وأضاف السورى عمر خربين الهدف الثانى فى الدقيقة 18 من ضربة جزاء بعدما أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر لمحمد مجدى مدافع الإسماعيلى بعد عرقلته لبينافينتى داخل منطقة الجزاء .

وفى الدقيقة 39 نجح محمود متولى مدافع الإسماعيلى فى إحراز الهدف الأول لفريقه من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة شيلونجو داخل منطقة الجزاء .

وفى الشوط الثانى وتحديدا فى الدقيقة 63 استطاع البيروفى كريستيان بينافينتي من إحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه ليقتنص بيراميدز ثلاث نقاط غالية رافعا رصيده إلى 54 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 55 نقطة ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 35 نقطة فى المركز السابع . 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
» إصابة مذيعة بقناة المحور في حادث تصادم على الصحراوي
» بيراميدز يقسو على الإسماعيلي بثلاثية
» إصابة 17 شخصًا عقرهم كلب ضال في أبو حمص
» بالفيديو. رسالة شديدة اللهجة من أحمد موسى للزملكاوية
» حكومة الوفاق: لمسنا تغييرًا إيجابيًا في دعم المجتمع الدولي
» مانشستر سيتي يتأهل إلى نهائي كأس إنجلترا
» متظاهرو السودان يصلون إلى مقر الجيش
» «آل الشيخ» يستفز جماهير الأهلي: ظهر الحق
» "علماء الجزائر" يشيد بوقوف قيادة الجيش مع الشعب
» الدوري الألماني.. خماسية تاريخية للبايرن أمام دورتموند

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:17 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات