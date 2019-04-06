» بالفيديو. رسالة شديدة اللهجة من أحمد موسى للزملكاوية

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الزمالك

الاهلى

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صن داونز

انتقد الإعلامي أحمد موسى، شماتة جماهير الزمالك، بعد نكسة الأهلي أمام صن داونز، بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم، السبت، في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال «موسى» خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «كنت أتمنى أن أجد روح رياضية من جمهور الزمالك، لكن للأسف وجدت شماتة، وبصراحة عيب ولا يليق ما يحدث، كون الأهلي ممثل مصر، ولا نتمنى هزيمة الزمالك غداً، كونه يلعب باسم البلد أيضا»، معلقاً «الدنيا يوم ليك ويوم عليك».

وأردف «الأهلي استحق الهزيمة، وكان من الوارد أن نستقبل عدد أكثر من الأهداف».

وتلقى الأهلي خسارة قاسية عصر اليوم أمام ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي بخمسة أهداف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وجاء قرار عبد الحفيظ بتوقع العقوبة المادية على اللاعبين بسبب الأداء السئ الذي ظهروا عليه في مباراة اليوم والتي خسرها الفريق بخماسية نظيفة.


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