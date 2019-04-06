تعليق مؤثر لـ«أبوتريكة» على الهزيمة التاريخية للأهلي

06 أبريل 2019 - 09:38 م

أبدى محمد أبوتريكة، حزنه الشديد بعد خسارة الأهلي التاريخي أمام صن داونز، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب «أبوتريكة» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اشتاق الى النادي الاهلي كل يوم ولكن اليوم أشد اشتياقا اليه ..... نحن نحب ونعشق النادي لأنه في مثل هذه المواقف الصعبة يستطيع النهوض منها بكل بساطة وأكثر قوة .النادي الاهلي مدرسة نتعلم منها كل يوم ...نحن نحزن من أجل الأهلي وليس من الأهلي».

وتلقى الأهلي خسارة قاسية عصر اليوم أمام ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي بخمسة أهداف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وجاء قرار عبد الحفيظ بتوقع العقوبة المادية على اللاعبين بسبب الأداء السئ الذي ظهروا عليه في مباراة اليوم والتي خسرها الفريق بخماسية نظيفة.

اشتاق الى النادي الاهلي كل يوم ولكن اليوم أشد اشتياقا اليه ..... نحن نحب ونعشق النادي لأنه في مثل هذه المواقف الصعبة يستطيع النهوض منها بكل بساطة وأكثر قوة .النادي الاهلي مدرسة نتعلم منها كل يوم ...نحن نحزن من أجل الأهلي وليس من الاهلي ... — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) 6 أبريل 2019

