» الدوري الألماني.. خماسية تاريخية للبايرن أمام دورتموند

06 أبريل 2019 - 09:22 م

حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا كبيرًا على بروسيا دورتموند، بخمسة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "اليانز آرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدورى الألمانى.

انتهى الشوط الأول بتقدم البايرن برباعية، الهدف الأول سجله المدافع ماتس هوميلز من ضربة رأس فى الدقيقة 10، والمهاجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى فى الدقيقة 17، بينما سجل لاعب الوسط الإسبانى خابى مارتينيز الهدف الثالث فى الدقيقة 41، احرز سيرج جنابرى الهدف الرابع فى الدقيقة 43.

فى الشوط الثانى اكتفى البافارى بتسجيل هدف وحيد عن طريق ليفاندوفسكى فى الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة يستعيد بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 64 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن دورتموند الوصيف.