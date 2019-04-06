  • السبت 06 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:38 م
بحث متقدم
نتنياهو

نتنياهو يتجه لضم أجزاء جديدة لإسرائيل

الاهلى

صورة.. السقوط المدوي للأهلي يقتل أحد مشجعيه

الاخوان

الخلافة تضع الإخوان في قفص الاتهام.. فماذا قال وزير الأوقاف؟

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يستفز جماهير الأهلي: ظهر الحق

فايز السراج

أول تعليق لـ"السراج" بعد الأزمة الليبية: حفتر خاننا

عاصم

عبدالماجد:الإسلاميون لم يشاركوا في انطلاق الربيع العربي

إمام مسجد فيصل

تفاصيل ومفاجآت في اعترافات قاتل إمام مسجد الهرم

الصحفي هشام جعفر

لماذا لم ينفذ قرار إخلاء سبيل «هشام جعفر»؟

احتجاجات السودان

متظاهرو السودان يصلون إلى مقر الجيش

الاهلى وصن داونز

أول قرار لإدارة الأهلي بعد السقوط أمام صن داونز

صورة.. السقوط المدوي للأهلي يقتل أحد مشجعيه

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

ضابط يتبرأ من والده لحصوله على سيارة من الحوثى

#

صورة عارية لمعلمة مع أحد طلابها تثير أزمة

#

السعودي "رافع السبابة".. "أيقونة" مجزرة نيوزيلندا

#

شاهد.. إطلالة عارية لـ"رانيا يوسف" داخل مطعم

وفاة

المصريون

الاهلى

صن داونز

مشجع

توفي عبد الرحيم أحد مشجعي الأهلي والبالغ من العمر 59 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عقب خسارة الفريق الأحمر بخماسية أمام صن داونز، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب إبراهيم فؤاد المحامي علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عبد الرحيم 59 سنه مات بسبب سكتة قلبية بعد ماتش الأهلي في المنيل – القاهرة..ياريت بس اللاعيبه تحب الأهلي 1% من حبنا ليه ، حب وصل لدرجة الموت !!».

وتلقى الأهلي خسارة قاسية عصر اليوم أمام ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي بخمسة أهداف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وجاء قرار عبد الحفيظ بتوقع العقوبة المادية على اللاعبين بسبب الأداء السئ الذي ظهروا عليه في مباراة اليوم والتي خسرها الفريق بخماسية نظيفة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 17 شخصًا عقرهم كلب ضال في أبو حمص
» حكومة الوفاق: لمسنا تغييرًا إيجابيًا في دعم المجتمع الدولي
» الدوري الألماني.. خماسية تاريخية للبايرن أمام دورتموند
» "علماء الجزائر" يشيد بوقوف قيادة الجيش مع الشعب
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
» محتجو "السترات الصفراء" يتظاهرون للأسبوع الـ21
» دوري الأبطال.. الوداد يتعادل سلبيًا مع حوريا الغيني
» براءة ضباط قسم الهرم من تهمة تعذيب محتجز حتى الموت
» بعد فضيحة صن داونز.. أكبر هزائم الأهلي في أفريقيا
» فرنسا: لا يمكن تحقيق نصر عسكري في ليبيا
» وادي دجلة يتعادل سلبيًا مع المقاولون

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:17 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات