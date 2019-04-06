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وادي دجلة يتعادل سلبيًا مع المقاولون

الرياضة

المقاولون ودجلة
المقاولون ودجلة

أمير سعد

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المصريون

وادى دجلة

المقاولون

تعادل فريق وادى دجلة مع المقاولون العرب، بدون أهداف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ28 لمسابقة الدورى الممتاز.

جاء الاستحواذ والسيطرة لفريق وادى دجلة خلال شوط المباراة الأول، إلا أن الخطورة كانت أكثر من جانب المقاولون، حيث شن أحمد على أكثر من هجمة مثلت خطورة على مرمى محمد عبد المنصف.

فى الشوط الثانى، كثف المقاولون العرب محاولاته لهز شباك دجلة، وكان "أوسة" دائمًا بالمرصاد وتصدى لأكثر من هجمة، فى الوقت الذى استمر الفريق الدجلاوى فى بناء الهجمة من الخلف، وتنتهى أمام مرمى ذئاب الجبل دون خطورة تذكر، وتصدى محمد أبو السعود حارس المقاولون، لفرصة هدف محقق لدجلة كاد أن يسجله محمد هلال فى نهاية المباراة.

 يعد هذا التعادل هو الخامس تاريخيًا فى مواجهات الفريقين ببطولة الدورى، و السابع هذا الموسم لكل فريق.

 بهذه النتيجة يرتفع رصيد وادى دجلة للنقطة 31 فى المركز الحادى عشر، فيما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد 37 نقطة.


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