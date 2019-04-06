أول تعليق لـ"السراج" بعد الأزمة الليبية: حفتر خاننا

06 أبريل 2019 - 08:48 م

قال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، اليوم السبت، إن المشير خليفة حفتر انقلب على الاتفاق السياسي وأعلن الحرب على المدن الليبية والعاصمة طرابلس.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي، في كلمة متلفزة منذ قليل، أن "انقلاب حفتر على الاتفاق السياسي دعانا إلى إصدار أوامر لحماية مدنية الدولة، معلنا النفير العام للمواجهة.

وأكد فايز السراج أنه سيحاسب كل الأطراف التي شاركت في الهجوم على طرابلس وسيقدمها إلى القضاء الليبي والدولي.

وصرح بأنه فوجئ بخطاب المشير خليفة حفتر التعبوي والعسكري بعد التقدم في الحل السياسي في ليبيا، مشيرا إلى أنه يعمل على دفع الحلول السياسية للأزمة الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة.

هذا ودعا المجتمع الدولي ألا يساوي بين الساعي لعسكرة البلد وبين من يعيش الحياة المدنية الديمقراطية.

وبين السراج في كلمته أن حكومته حاولت بشكل حثيث تجنيب الشعب الليبي تداعيات الخلافات السياسية، كما أكد أنه سعى بشكل دائم لتعزيز الوفاق بين الأطراف الليبية مقدما تنازلات كثيرة.

وأشار في السياق، إلى أن اللقاءات التي عقدت في باريس وباليرمو مع المشير خليفة حفتر هدفت لإرساء حل سياسي في ليبيا.