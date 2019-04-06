«آل الشيخ» يستفز جماهير الأهلي: ظهر الحق

06 أبريل 2019 - 08:47 م

علق تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على سقوط الأهلى أمام صن داونز الجنوب الأفريقي، بخمسة أهداف دون رد، في ذهاب دور الـ8 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكتب «آل الشيخ»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «لابد للحق أن يظهر ولو بعد حين.. قلنا الكلام من الأول من محبة».

وتلقى الأهلي خسارة قاسية عصر اليوم أمام ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي بخمسة أهداف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وجاء قرار عبد الحفيظ بتوقع العقوبة المادية على اللاعبين بسبب الأداء السئ الذي ظهروا عليه في مباراة اليوم والتي خسرها الفريق بخماسية نظيفة.



