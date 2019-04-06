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دوري الأبطال.. الوداد يتعادل سلبيًا مع حوريا الغيني

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الوداد
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حوريا الغيني

الوداد

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة الوداد البيضاوي المغربي مع مضيفه حوريا كوناكري الغيني، اليوم السبت، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفشل كلا الفريقين في تسجيل أي هدف طوال التسعين دقيقة، ليتأجل حسم التأهل للمربع الذهبي في البطولة إلى لقاء الإياب الذي سيقام بالمغرب.

ويتعين على الوداد، الفائز باللقب عامي 1992 و2017، الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل للدور قبل النهائي، في حين يكفي حوريا التعادل الإيجابي لمواصلة مفاجأته في المسابقة.



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