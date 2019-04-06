يوفنتوس يحقق فوزًا صعبًا على ميلان

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ميلان

المصريون

يوفنتوس

فاز فريق يوفنتوس على نظيره ميلان، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة "تورينو" الإيطالية، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وغاب عن المباراة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إثر الإصابة التي لحقت به فى فترة التوقف الدولى الأخيرة مع منتخب بلاده، حيث يعاني من إصابة عضلية فى الفخذ.

تقدم ميلان أولا عبر النجم البولندي كريستوف بياتيك فى الدقيقة 39 إثر تمريرة من الفرنسي تيمو باكايوكو.

وفى الشوط الثانى تعادل الأرجنتيني باولو ديبالا لليوفي فى الدقيقة 60 عبر ركلة جزاء، ثم سجل الواعد مويس كين هدف يوفنتوس الثاني وهدف الفوز فى الدقيقة 84.

بهذه النتيجة يواصل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدورى الإيطالى "الكالتشيو" برصيد 84 نقطة، متفوقاً بفارق 21 نقطة كاملة على نابولى صاحب الوصافة الذى يلتقى جنوى غدا، بينما يحتل ميلان المركز الرابع برصيد 51 نقطة.


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