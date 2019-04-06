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مصرع عامل وسائقين غرقًا في بلاعة صرف صحي ببني سويف

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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بني سويف

عامل

سائقان

لقى عامل وسائقان اليوم السبت مصرعهم غرقا فى بلاعة صرف صحى شرق النيل ببنى سويف.
وتلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب إخطارا من نائبه اللواء عاطف سلامة بإبلاغ مركز شرطة بنى سويف عن غرق كل من صلاح أحمد، عامل،  وسلامة محمد، سائق جرار، ومحمد عبد المعتمد، سائق لودر - يقيمون قرية بنى سليمان شرق النيل تابعة لمركز بنى سويف -  فى بلاعة الصرف الصحى بالحى الخامس بالقرب من قريتهم. 

وتبين من تحريات المقدم عبدالله السنوسى رئيس مباحث مركز شرطة بنى سويف أن المجنى عليهما الأول والثانى سقطا فى البلاعة أثناء تفريغهم فنطاس كسح المياه، وحاول الثالث انقاذهم فغرق معهما.



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