عبدالماجد:الإسلاميون لم يشاركوا في انطلاق الربيع العربي

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فجر عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية مفاجأة من العيار الثقيل عن دور الجماعات الإسلامية في ثورات الربيع العربي، قائلاً إنها لم تشارك فيها منذ اللحظة الأولى، لكنها تواجدت في المشهد السياسي بعد ذلك.

وأضاف عبدالماجد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن تواجد الجماعات الإسلامية في ثورات الربيع العربية بعد ذلك أدي إلي انهيار هذه الثورات.

وتابع: "الجماعات لم تكن موجودة في مشهد انطلاقة الربيع العربي الأول، ولهذا انطلق الربيع العربي بنجاح، والجماعات تواجدت لاحقا في بقية المشاهد فانهارت هذه الثورات".

وأشار عبدالماجد إلى أن عدم وجود الجماعات الإسلامية في مظاهرات الجزائر التي أدت في النهاية إلي استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أدت إلي انطلاقها ونجاحها، لافتًا إلى أن  "الجماعات غير موجودة في مشهد انطلاقة الربيع العربي الثاني ولهذا انطلق".

وشدد عبدالماجد على أن "الجماعات الإسلامية تهدم الثورات وأنها ليس لديها الطاقة الكاملة لتفجير أي ثورة في بلدان الربيع العربي".


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