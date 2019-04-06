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فرنسا: لا يمكن تحقيق نصر عسكري في ليبيا

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وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان

وكالات

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فرنسا

دريان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، السبت، إنه لا يمكن تحقيق نصر عسكري في ليبيا، جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، في منطقة "دينار" بمدينة سان مالو الفرنسية.

ودعا "لو دريان" كافة الأطراف في ليبيا إلى ضبط النفس، والالتزام بعملية السلام الأممية، كما شدد على ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع، وإجراء انتخابات يشارك فيها جميع المواطنين.

والخميس، أطلق قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.

ويأتي التصعيد العسكري من جانب حفتر، مع تحضيرات الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

وفي التصريحات ذاتها، أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أنّ الهدف من اجتماع الدول الصناعية السبع الكبرى هو تحديد خطوات لـ"مكافحة الظلم في العالم، وتعزيز الديمقراطية".

وبشأن "بريكست"، أعرب لو دريان عن توقعه بأن تقدم رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في القمة المزمع عقدها في 10 إبريل، خطة واضحة وموثوقة من أجل تأجيل موعد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أنّ باريس تترأس الدورة الحالية للدول الصناعية السبع الكبرى، ومن المقرر أن تستضيف قمة المجموعة بين 24 و26 أغسطس القادم في مدينة بياريتز (جنوب غرب).

وتضم المجموعة إلى جانب فرنسا كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا واليابان وإيطاليا وألمانيا.


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