الجونة يتعادل إيجابيا مع النجوم

06 أبريل 2019 - 07:47 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة لقاء الجونة أمام النجوم، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأول، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الممتاز.

تقدم صلاح أمين للنجوم في الدقيقة 30 وتعادل أحمد ياسر ريان للجونة بمقصية رائعة تسكن شباك أحمد عبد الفتاح حارس النجوم.

وبهذا التعادل، حصد كلا الفريقين على نقطة ليرفع الجونة رصيده إلى 31 نقطة ويصعد للمركز العاشر، فيما رفع النجوم رصيده إلى 25 نقطة ولكن يظل في المركز الأخير في ترتيب العام للدوري.