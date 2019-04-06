» الزمالك بـ«الأزرق» أمام حسنية أغادير

06 أبريل 2019 - 07:41 م

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن ارتداء الزي الأزرق أمام مضيفه حسنية أكادير المغربي، غدًا الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي بالبطولة الكونفدرالية.

كما تم الاتفاق خلال المؤتمر على ارتداء حارس مرمى الزمالك الطاقم الأخضر بينما يرتدي فريق حسنية أكادير الطاقم الأبيض وحارس المرمى الطاقم الأسود.

وحضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومحمد بدر المسئول المالي للفريق ومصطفى حسين «ميلا».