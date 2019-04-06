تفاصيل ومفاجآت في اعترافات قاتل إمام مسجد الهرم

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إمام مسجد فيصل
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اعترف المتهم بقتل إمام زاوية الرحمة، أثناء صلاة الجمعة، أمس الجمعة، بفيصل، أمام جهات التحقيق، دوافع شروعه فى الجريمة، مشيرًا إلى أن "إمام المسجد شيطان ومينفعش نصلي وراء الشيطان.. ده إبليس وكان لازم يموت ولما دخل المسجد في صلاة الجمعة دخل معاه 40 شيطان.. فقتلت الشيطان"، حسب قوله.

وقال المتهم "أحمد. م" 42 أستاذ جامعي (مفصول) في التحقيقات: "أنا رحت عشان أصلي الجمعة ولما شفت الأمام حسيت إن هو شيطان ودخل معاه شيطان، كأنه إبليس حضر في الكلام.. طلبت منه أن يقرأ آية الكرسي ومكنش عارف يقرأ الآية، أتأكدت إن هو شيطان.. فقتلته".

وعقب تسجيل اعترافات المتهم، أصدرت النيابة قرارًا بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية أن المتهم من سكان المنطقة المجاورة للمسجد، وكان متزوجًا في شقة مستأجرة بنظام الإيجار الجديد من زوجته الثانية منذ 5 سنوات، وانفصل عنها منذ 3 أشهر.

وأضافت التحريات التي جرت بمعرفة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم أن المتهم كان متزوجًا من سيدة آخري في محافظة المنيا وهي مسقط رأسه وأنجب منها ولدين وبنت ويقيمون مع والدتهم في المنيا، لكنه كان يقيم مع زوجته الثانية في الهرم.

وكشفت التحريات عن أن المتهم كان يعمل في إحدى الدول الخليجية، وعاد منها منذ قرابة عام وكان يواظب على الصلاة في مسجد الرحمة.

 



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