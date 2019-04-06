» جمجمة تكشف لغز جريمة قتل وقعت قبل 5 سنوات

06 أبريل 2019 - 07:29 م

استطاعت السلطات الأمريكية، حل لغز جريمة قتل، وقعت قبل 5 سنوات، أدت إلى مقتل رجل وصديقته الحامل، بعد العثور على جمجمة القتيل

ووفقا لما نقلت "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "ميرور" البريطانية، أنه تم العثور على جمجمة الرجل المدعو "شارلز أوبينير"، البالغ من العمر 25 عاما، خلال وجودها بولاية "ميتشجان" الأمريكية.



واستدرج القاتل، برادي أوسترابك، الضحيتين، ودعاهما إلى البيت بعدما اتفقا على اللقاء، لأجل ممارسة الجنس عن طريق موقع إباحي في الولايات المتحدة.



ولقيت الشابة سلوكوم، 18 سنة، مصرعها خنقا على يد القاتل، في سنة 2014، أما صديقها فقتل بطلقة نارية في الرأس، وفق ما أظهره تقرير الطب الشرع

