» موقف إنساني لرئيسة وزراء نيوزيلندا مع سيدة في أحد المطاعم

06 أبريل 2019 - 07:25 م

تصادف وجود رئيس وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن فى أحد المطاعم، حينما طالبت سيدة دفع فاتورة الحساب، ولكنها اكتشفت أنها نسيت محفظتها فى المنزل، لتقوم رئيسة الوزراء بدفع الفاتورة لها، مؤكدة أنها "أم".



وجاء بصحيفة "الاندبندنت"البريطانية، أن هيلين برونيس صديقة السيدة التى دفعت أرديرن لها الفاتورة، هم من وثَقت القصة عبر سحابها على موقع "تويتر"، قائلة "إننا نحبها كثيراً فى الأساس والآن قد دفعت فاتورة صديقتى فى المتجر قبل يومين، لأن صديقتي نسيت محفظتها وكان بصحبتها طفلاها، وهما يبكيان».



رئيسة الوزراء النيوزلندية أكدت القصة فى أحد البرامج التليفزيونية، حينما سألتها المذيعة عما إذا كانت القصة صحيحة. حيث قالت جاسيندا أرديرن "نعم، حدث ذلك .. وفعلت ذلك لأنها أم"، وتابعت الصحيفة، أن رئيسة الوزراء كانت قد أخذت العديد من المواقف التى لاقت استحسانا من المسلمين عليها بعد الحادث الاهابى فى نيوزيلندا، وقتل أحد الارهابيين مجموعة من المسلمين فى مسجد بنيوزيلندا.

