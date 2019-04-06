الأهلي يتجه لإقالة «لاسارتي» بعد ضياع الحلم الأفريقي

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يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأحمر، بعد السقوط بخمسة أهداف أمام صن داونز، اليوم السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مجلس الإدارة يناقش مستقبل الأورجوياني مع القلعة الحمراء في الوقت الحالي، خاصة وأن الصعود لنصف النهائي بات صعبًا للغاية بعد الخسارة اليوم.

وأوضح المصدر، أنه سيتم حسم الأمور بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد دراسة الموقف كاملًا، خاصة وأن الهدف الأول والرئيسي للأهلي كان التتويج بدوري أبطال أفريقيا.



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