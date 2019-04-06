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طفل هندي يحاول انقاذ كتكوت من الموت

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الطفل الهندي
طفل هندي

عصام الشربيني

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تصرف انسانى، قام به طفل هندى صاحب 6 سنوات فقط، حينما حاول انقاذ كتكوت من الموت، كان قد دهسها بدراجته عن طريق الخطأ، ليتحول الطفل إلى حديث مواقع السوشيال ميديا فى الهند .

ووفقا لصحيفة "انديان اكسبريس"، فإن الطفل ديريك لالشانيما، كان قد دهس كتكوت صغير مملوك لأحد جيرانه بدراجته، لكن دون قصد منه، فى ولاية ميزورام، شمال شرقي الهند، فحاول إنقاذ الموقف، لذا اصطحب الكتكوت معه للمنزل، حتى يطلب من والديه الانتقال به إلي المستشفي لإنقاذه، ولكن الأب طلب من طفله أن يفعل ذلك بنفسه.
أخذ الطفل ما معه من أموال وكان "10 روبيات"، أى أقل من ربع دولار، وذهب بصحبة الكتكوت الصغير إلى المستشفى، لكن الممرضة أخبرته أنهم غير قادرين على معالجة "الدجاجة وعليه العودة للمنزل، ثم عاد الطفل، ولكنه لم يفقد حماسه، حيث طلب من والده 100 روبية، ليعالج الأطباء الكتكوت المريض، ولكن الممرضة أكدت له وهى متأثرة أن الطائر فارق الحياة.
الممرضة لم تشأ أن يمر الحدث مرور الكرام، فقامت بالتقاط صورة للطفل حاملا الأموال والكتكوت فى يده، وملامح الحزن وخيبة الأمل تظهر عليه، وبعدها علم أحد أصدقاء والده بقصة الكتكوت، فنشر الصورة التى التقطتها الممرضة لتجد القصة، اعجابا الكثيرين مواقع "السوشيال ميديا"، حتى أن مدرسته قامت بتكريمه على حسه الإنسانى.

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